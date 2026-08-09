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Hotele na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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nieruchomości komercyjne
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5 obiektów total found
Hotel w Municipality of Thessaloniki, Grecja
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Hotel operacyjny w centrum miasta - gotowy hotel biznesRodzaj nieruchomości: nieruchomość ko…
$3,11M
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Agencja
Hayat
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Hotel 480 m² w Nea Apollonia, Grecja
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 480 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma …
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 950 m² w Thermaikos Municipality, Grecja
Hotel 950 m²
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 950 m²
Kod własności: HPS5022 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €1.100.000. Ten 950 m kw. Umeblowany hot…
$1,27M
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TekceTekce
Hotel 458 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 458 m²
🏨 Hotel na sprzedaż - Prime Investment Opportunity! 📌 Opis: Hotel jest dostępny na sprzedaż…
$2,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 800 m² w Peristera, Grecja
Hotel 800 m²
Peristera, Grecja
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 800 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma …
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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