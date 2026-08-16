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Kawalerki na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

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1 obiekt total found
Kawalerka 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Kawalerka 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 333 m²
Kompleks znajduje się w okolicy miejscowości Vourvourou 450 metrów od morza. Istnieje 2800 m…
$1,91M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

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