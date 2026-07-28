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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 330 m² w Nea Potidea, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 330 m²
Nea Potidea, Grecja
Powierzchnia 330 m²
Fantastyczna inwestycja w Halkidiki, Grecja! Ten 330 metrów kwadratowych budynek w Kassandra…
$739,476
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Agencja
Halkidiki Properties
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