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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Thassos, Grecja

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Thassos, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Thassos, Grecja
Kod własności: 11350 - Business FOR SALE in Thasos Limenas za €70.000. Ten 100 m2 umeblowane…
$80,367
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Nieruchomości komercyjne w Thassos, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Thassos, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11756 - Villa FOR SALE in Thasos Limenas za €760.000. Ta 420 m kw. umeblowana…
$880,473
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