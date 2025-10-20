Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Spata-Loutsa Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Spata Loutsa Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$362,837
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Spata Loutsa Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się