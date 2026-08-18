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Hotele na sprzedaż w South Pilio Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 864 m² w Kala Nera, Grecja
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecja
Powierzchnia 864 m²
Na sprzedaż hotel w miejscowości turystycznej Pelion regionu. Trzypiętrowy hotel ma powierzc…
$1,02M
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