  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

Nikiti
65
Neos Marmaras
23
6 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
For sale: a two-level apartment (maisonette) of 103 sq.m, located in the seaside village of …
$326,360
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
A two-level apartment for sale with a total area of 75 sq.m, located on the second and third…
$268,081
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż nowo wybudowane mieszkanie o powierzchni 55 m² z basenem wspólnym, położone zale…
$232,504
Tut TravelTut Travel
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
For sale: apartment of 52 sq.m. on the Sithonia peninsula, in the area of Nikiti, Halkidiki …
$256,426
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Century 21Century 21

