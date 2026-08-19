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Dom wolnostojący na sprzedaż w Serres Regional Unit, Grecja

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Amphipolis Municipality
4
Serres Municipality
3
Dom wolnostojący Usuwać
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10 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica składa się z jedn…
$554,933
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych w Asprovalta. Półpiwnica składa się z sa…
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pentapoli, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pentapoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 65 m kw., na przedmieściach Salonik. Dom składa się z 2 sypialn…
$85,011
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący w Kerkini, Grecja
Dom wolnostojący
Kerkini, Grecja
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 127 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Pier…
$91,405
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Neos Skopos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neos Skopos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 m kw. w Serres. Piwnica składa się z jednej sypialni, pokój…
$389,634
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ano Vrontou, Grecja
Dom wolnostojący
Ano Vrontou, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek 100 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Domek składa…
$151,376
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Serres Regional Unit, Grecja

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