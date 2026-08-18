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Dom wolnostojący na sprzedaż w Serres Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ano Vrontou, Grecja
Dom wolnostojący
Ano Vrontou, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek 100 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Domek składa…
$151,376
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica składa się z jedn…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Serres Municipality, Grecja

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