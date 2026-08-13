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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rodopi Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Maroneia, Grecja
Dom 2 pokoi
Maroneia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 1994 - Dom SPRZEDAŻY w Maronii Kallithea za 25,000 EUR Wykluczenie. To 158 me…
$26,288
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Parametry nieruchomości w Rodopi Regional Unit, Grecja

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