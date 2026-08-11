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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rethymno Regional Unit, Grecja

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Municipality of Milopotamos
17
Municipality of Rethymnon
24
Retimno
11
43 obiekty total found
Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 na wyspie Kreta. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i…
$183,779
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Nowy apartament na parterze z ogrodem i wspólnym basenem - Rumeli, Rethymno, Cena na Krecie:…
$102,870
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż duplex 70 metrów kwadratowych na wyspie Kreta. Duplex znajduje się na 2 poziomac…
$206,896
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Grekodom Development
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 94 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$495,766
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 81 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$427,306
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Grekodom Development
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Dom w Maroulas, Grecja
Dom
Maroulas, Grecja
Jest to unikalna odrestaurowana kamienna rezydencja na sprzedaż w Western Crete. Znajduje si…
$678,294
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż w ramach budowy dwupoziomowy 136 metrów kwadratowych na Krecie. Duplex znajduje …
$733,205
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Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$490,083
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 126 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 126 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i p…
$679,173
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Skaleta, Grecja
Dom 3 pokoi
Skaleta, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jest to unikalna willa na sprzedaż w Rethymnon, Kreta, położony zaledwie 600 mtrs od plaży S…
$931,917
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,14M
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Dom w Zouridi, Grecja
Dom
Zouridi, Grecja
Ta w pełni odnowiona kamienna willa na sprzedaż w Rethymno Crete znajduje się w miejscowości…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Panormos, Grecja
Szeregowiec
Panormos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż: Charming Old Stone Two-Storey House w Panormos - tylko 24 m od morza W malownic…
$222,718
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 85 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$447,106
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż: Luksusowa willa z prywatnym basenem i panoramą Widoki - Rethymno, Kreta Odkryj …
$536,208
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Dom 3 pokoi w Sfakaki, Grecja
Dom 3 pokoi
Sfakaki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta nieruchomość na sprzedaż znajduje się w spokojnej wsi Pigianos Kampos, Rethymnon. Składa …
$731,562
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Dom 10 pokojów w Viranepiskopi, Grecja
Dom 10 pokojów
Viranepiskopi, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Ta nowo wybudowana, olśniewająca posiadłość na sprzedaż w Viranessikopi, Rethymno, Kreta, of…
$2,20M
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$498,185
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Roussospiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Roussospiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta niedawno odnowiona willa na sprzedaż w Roussospiti, Rethymnon, jest bardzo wygodną i jasn…
$631,108
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Willa w Bali, Grecja
Willa
Bali, Grecja
Powierzchnia 340 m²
🌅 Luksusowa willa na sprzedaż w Rethymno, Kreta 🌅W jednym z najbardziej prestiżowych i spoko…
$1,50M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Panormos, Grecja
Szeregowiec
Panormos, Grecja
Powierzchnia 170 m²
BOMO Roumeli Residences - Kamienny kompleks mieszkalny na sprzedaż w Rumeli, Rethymno Rzadka…
$438,064
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Dom 5 pokojów w Roussospiti, Grecja
Dom 5 pokojów
Roussospiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ta piękna willa na sprzedaż w Rethymnon znajduje się w miejscowości Roussospiti, obszar, któ…
$436,467
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Dom 7 pokojów w Municipality of Rethymnon, Grecja
Dom 7 pokojów
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Jest to unikalna willa na sprzedaż w Rethymnon, Kreta, znajduje się w miejscowości Tria Mona…
$1,42M
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze zaledwie 200 metrów od morza Apartament End- to-…
$233,083
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 69 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze z nieograniczonym widokiem na morze Apartament o…
$284,499
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Dom 4 pokoi w Gerani, Grecja
Dom 4 pokoi
Gerani, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta luksusowa, nowoczesna willa na sprzedaż w Rethimno, Gerani, Kreta znajduje się na pięknym…
$1,98M
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzedaż: Uroczy 3-Storey Villa z Oszałamiającymi widokami w Rethymno, Kreta! Lokalizacja…
$556,795
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Typy nieruchomości w Rethymno Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Rethymno Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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