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Domy na sprzedaż w Rethymno Regional Unit, Grecja

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Municipality of Rethymnon
17
Municipality of Milopotamos
11
Retimno
4
30 obiektów total found
Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Dom w Maroulas, Grecja
Dom
Maroulas, Grecja
Jest to unikalna odrestaurowana kamienna rezydencja na sprzedaż w Western Crete. Znajduje si…
$678,294
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$490,083
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Skaleta, Grecja
Dom 3 pokoi
Skaleta, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jest to unikalna willa na sprzedaż w Rethymnon, Kreta, położony zaledwie 600 mtrs od plaży S…
$931,917
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,14M
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Dom w Zouridi, Grecja
Dom
Zouridi, Grecja
Ta w pełni odnowiona kamienna willa na sprzedaż w Rethymno Crete znajduje się w miejscowości…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Panormos, Grecja
Szeregowiec
Panormos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż: Charming Old Stone Two-Storey House w Panormos - tylko 24 m od morza W malownic…
$222,718
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż: Luksusowa willa z prywatnym basenem i panoramą Widoki - Rethymno, Kreta Odkryj …
$536,208
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Sfakaki, Grecja
Dom 3 pokoi
Sfakaki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta nieruchomość na sprzedaż znajduje się w spokojnej wsi Pigianos Kampos, Rethymnon. Składa …
$731,562
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Dom 10 pokojów w Viranepiskopi, Grecja
Dom 10 pokojów
Viranepiskopi, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Ta nowo wybudowana, olśniewająca posiadłość na sprzedaż w Viranessikopi, Rethymno, Kreta, of…
$2,20M
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$498,185
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Roussospiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Roussospiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta niedawno odnowiona willa na sprzedaż w Roussospiti, Rethymnon, jest bardzo wygodną i jasn…
$631,108
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Willa w Bali, Grecja
Willa
Bali, Grecja
Powierzchnia 340 m²
🌅 Luksusowa willa na sprzedaż w Rethymno, Kreta 🌅W jednym z najbardziej prestiżowych i spoko…
$1,50M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Panormos, Grecja
Szeregowiec
Panormos, Grecja
Powierzchnia 170 m²
BOMO Roumeli Residences - Kamienny kompleks mieszkalny na sprzedaż w Rumeli, Rethymno Rzadka…
$438,064
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Roussospiti, Grecja
Dom 5 pokojów
Roussospiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ta piękna willa na sprzedaż w Rethymnon znajduje się w miejscowości Roussospiti, obszar, któ…
$436,467
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Dom 7 pokojów w Municipality of Rethymnon, Grecja
Dom 7 pokojów
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Jest to unikalna willa na sprzedaż w Rethymnon, Kreta, znajduje się w miejscowości Tria Mona…
$1,42M
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Dom 4 pokoi w Gerani, Grecja
Dom 4 pokoi
Gerani, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta luksusowa, nowoczesna willa na sprzedaż w Rethimno, Gerani, Kreta znajduje się na pięknym…
$1,98M
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzedaż: Uroczy 3-Storey Villa z Oszałamiającymi widokami w Rethymno, Kreta! Lokalizacja…
$556,795
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Grekodom Development
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Dom w Municipality of Rethymnon, Grecja
Dom
Municipality of Rethymnon, Grecja
Ten wyjątkowy dom na sprzedaż w Rethymno, znajduje się w jednej z najbardziej centralnych al…
$707,785
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Dom 2 pokoi w Panormos, Grecja
Dom 2 pokoi
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W obszarze Panormos, który znajduje się 20 km od miasta Rethymno, jest dostępny na sprzedaż …
$246,401
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Dom 3 pokoi w Eleutherna, Grecja
Dom 3 pokoi
Eleutherna, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta niesamowita kamienna willa na sprzedaż w Rethymno, znajduje się w miejscowości Eleutherna…
$424,671
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzedaż: Semi- Detached Maisonette z prywatnym basenem w Panormo, Rethymno Ten piękny se…
$368,714
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Panormos, Grecja
Szeregowiec
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Nowoczesne Stone- Wybudowany Townhouse w pobliżu Rethymno Położony zaledwie 100 metrów od mo…
$277,467
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Nieruchomość znajduje się na skraju pięknej południowo-zachodniej wsi Cretan i siedzi na prz…
$1,94M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 470 m kw na Krecie. Parter składa się z jednej sy…
$1,53M
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Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na parterze znajduje się sypialnia z podwójnym łóżkiem i prywatnym balkonem. Istnieje równie…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Patsos, Grecja
Dom 4 pokoi
Patsos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Patsos jest górskim tradycyjnym osadnictwem, zaledwie 24 km od miasta Rethymnon. W tym obsza…
$36,558
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Dom 4 pokoi w Plakias, Grecja
Dom 4 pokoi
Plakias, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 5 508 m²
The geographical location of Rethymno, between the cities of Heraklion and Chania, as well a…
$264,945
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Typy nieruchomości w Rethymno Regional Unit.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Rethymno Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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