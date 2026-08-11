Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Rethymno Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Rethymno Regional Unit, Grecja

;
Municipality of Rethymnon
7
Retimno
7
Municipality of Milopotamos
6
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 na wyspie Kreta. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i…
$183,779
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Nowy apartament na parterze z ogrodem i wspólnym basenem - Rumeli, Rethymno, Cena na Krecie:…
$102,870
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż duplex 70 metrów kwadratowych na wyspie Kreta. Duplex znajduje się na 2 poziomac…
$206,896
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 94 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$495,766
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 81 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$427,306
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż w ramach budowy dwupoziomowy 136 metrów kwadratowych na Krecie. Duplex znajduje …
$733,205
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 126 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 126 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i p…
$679,173
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 85 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$447,106
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze zaledwie 200 metrów od morza Apartament End- to-…
$233,083
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 69 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze z nieograniczonym widokiem na morze Apartament o…
$284,499
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 93 m kw. w Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i pod…
$507,341
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Rethymnon, Grecja
Powierzchnia 1 732 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartamenty pod budowę w Rethymno City, Kreta Ten nowoczesny budynek mieszkal…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 111 m²
Sugerowany na sprzedaż, piękny, oszałamiający dupleks JUST 30 metrów od piaszczystych plaż P…
$287,409
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Rethymno Regional Unit.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Rethymno Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się