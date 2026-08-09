Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of Islands
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Regional Unit of Islands, Grecja

;
Municipality of Troizinia Methana
39
Municipal Unit of Troizinia
39
Municipality of Aegina
11
Aegina
3
51 obiekt total found
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 384 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 384 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętro składa się z …
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 250 m²
8 trzypiętrowe wille o powierzchni 250 m2 każda, na sprzedaż w Lagonisi, Attyka. Koszt każde…
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 342 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 342 m kw. w Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$649,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 350 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salonu, 2…
$1,83M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 217 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 217 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 436 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 436 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$613,968
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$425,055
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż maisonette 125 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$465,952
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Atenach. Parter składa się z salonu z kuchnią, kuchn…
$578,547
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Aegina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Aegina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż znajduje się wysokiej jakości kamienna willa o powierzchni 370 m2 w Aeginie, w k…
$856,297
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 255 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 255 m kw. Attica. Parter składa się z salonu z kuchnią, salo…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Na sprzedaż maisonette 93 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się …
$401,441
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 400 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, pokój dzie…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Selinia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Selinia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Salamina wyspa w pobliżu Piraeus, Selenia wsi, oddzielony dom 90 m2 parter na działce 400 m2…
$384,571
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 180 m kw. w Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuch…
$602,161
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż maizonette 50 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro składa się z …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 530 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom w Kontos, Grecja
Dom
Kontos, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Niekompletny dom jednoosobowy 350.42 m kw na sprzedaż w Portes, Aeginaz dostępem z dwóch dró…
$130,804
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 280 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 94 m²
Niedokończony dom wolnostojący znajduje się w okolicy Anavisos
$118,071
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$557,294
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 103 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 103 m2 w Atenach. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierw…
$377,046
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Galatas, Grecja
Szeregowiec
Galatas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Peloponese, 116 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro sk…
$271,563
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$684,811
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$779,268
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 357 m²
Na sprzedaż znajduje się wysokiej jakości kamienna willa o powierzchni 370 m2 w Aeginie, w k…
$856,297
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 250 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Regional Unit of Islands.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Islands, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się