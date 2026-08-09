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Domy Szeregowe w Regional Unit of Islands, Grecja

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Municipality of Troizinia Methana
9
Municipal Unit of Troizinia
9
Szeregowiec Usuwać
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9 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż maisonette 125 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$465,952
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Na sprzedaż maisonette 93 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się …
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż maizonette 50 m kw. Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro składa się z …
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$557,294
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 103 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 103 m2 w Atenach. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierw…
$377,046
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Galatas, Grecja
Szeregowiec
Galatas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Peloponese, 116 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro sk…
$271,563
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż maisonette 98 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica …
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$1,02M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Islands, Grecja

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