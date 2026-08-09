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Wille na sprzedaż w Regional Unit of Islands, Grecja

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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11 obiektów total found
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 384 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 384 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętro składa się z …
$1,60M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,56M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 350 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salonu, 2…
$1,83M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 436 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 436 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 255 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 255 m kw. Attica. Parter składa się z salonu z kuchnią, salo…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 530 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,69M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 250 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Galatas, Grecja
Willa
Galatas, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 450 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skła…
$3,07M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 409 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 409 m2 w Attica. Piwnica składa się z jednej łazi…
$2,10M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 520 m²
$6,97M
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of Islands, Grecja

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