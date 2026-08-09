Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of Islands
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Regional Unit of Islands, Grecja

;
Municipality of Troizinia Methana
8
Municipal Unit of Troizinia
7
Municipality of Aegina
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
14 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$194,817
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzeda? mieszkanie 57 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z…
$318,791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 51 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. S…
$247,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
Marina Pearl Aegina Zainwestuj w wyspiarski spokój. Zabezpiecz europejską rezydencję. …
$295,780
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Municipality of Salamina, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Municipality of Salamina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 183 m²
Na sprzeda? mieszkanie 183 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa …
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$348,309
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? mieszkanie 175 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 4…
$684,811
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$330,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Methana, Grecja
Mieszkanie
Methana, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. W…
$174,745
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/3
Apartamenty na wyspie Aegina 1 + 1 w nowym kompleksie znajduje się w kurorcie Agia Marina, G…
$297,645
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pię…
$188,913
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Condo w Perdika, Grecja
Condo
Perdika, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Zaledwie jedna godzina od Aten, w najbardziej uroczej nadmorskiej osady Aeginetissa na wyspi…
$280,403
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Portes, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Portes, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Na sprzedaż jest w pełni umeblowany i odnowiony 45 m2 apartament w Portes Aegina, który łącz…
$142,716
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja 250 metrów od morza, Egina, Grecja Oferujemy luksusowe apartamenty z p…
$202,543
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Regional Unit of Islands.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Islands, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się