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Mieszkania na sprzedaż w Aegina, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/3
Apartamenty na wyspie Aegina 1 + 1 w nowym kompleksie znajduje się w kurorcie Agia Marina, G…
$297,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja 250 metrów od morza, Egina, Grecja Oferujemy luksusowe apartamenty z p…
$202,543
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