Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Peraia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Peraia, Grecja

wille
34
domy wolnostojące
15
szeregowcy
19
1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny apartament typu maisonette (Γ3) o powierzchni 89 m² jest na sprzedaż w kompleksie…
$408,826
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Peraia, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się