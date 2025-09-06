Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Peraia, Grecja

3 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$936,353
Willa 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 850 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
Cena na żądanie
Willa 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 475 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 475 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Półpiwnica s…
$1,29M
Parametry nieruchomości w Peraia, Grecja

