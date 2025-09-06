Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Peraia, Grecja

14 obiektów total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 420 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$620,334
Szeregowiec 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3/5
Na sprzedaż maizonette 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$468,176
Willa 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$936,353
Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z salonu, jednego…
$567,664
Willa 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 550 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$936,353
Willa 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 m kw na przedmieściach Salonik. Półpiwnica sk…
$1,12M
Willa 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$994,875
Dom wolnostojący 9 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 546 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? trzypi? trowy dom 546 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z …
$936,353
Willa 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 850 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 220 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jed…
$1,29M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 280 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$725,673
Willa 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 475 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 475 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Półpiwnica s…
$1,29M
Willa 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 930 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 930 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salo…
$3,98M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 280 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica skład…
$456,472
