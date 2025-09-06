Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Peraia, Grecja

wille
32
domy wolnostojące
15
szeregowcy
12
12 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z salonu, jednego…
$567,664
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 280 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej …
$643,742
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 5 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 160 m kw na przedmieściach Salonik. Piwnica skład…
$351,132
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 850 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 4 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 132 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$245,793
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 8 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 475 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 475 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Półpiwnica s…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 930 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 930 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salo…
$3,98M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 410 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 280 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica skład…
$456,472
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 410 m2 w Salonikach. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dzie…
$1,76M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά

