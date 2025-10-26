Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Pireus
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Pireus, Grecja

Pireus
5
Penthouse Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Zostaw prośbę
Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Pireus, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/5
$325,695
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Pireus, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 6/6
Piraeus to tętniące życiem miasto portowe położone w pobliżuAteny, stolica Grecji.Oznacza to…
$174,616
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Pireus, Grecja
Penthouse 3 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 6/7
🏡 Maisonette M.5Poziom: ziemia i mezzanina (grunt + podłoga mezzanine)Typ: Dwupoziomowy apar…
$350,700
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pireus, Grecja

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się