  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Ogród

Dom wolnostojący z ogrodem na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący 4 pokoi w Loutra, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Loutra, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 3
To przestronny apartament typu maisonette o powierzchni 115 m², wybudowany w 2010 roku i cał…
$327,037
Dom wolnostojący 4 pokoi w Pefkochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Pefkochori, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Ciesz się absolutnym spokojem i luksusem w tym zachwycającym, trzypoziomowym apartamencie ty…
$462,952
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Skioni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowy, kamienny dom, położony tuż przy plaży. Zbudowany z tradycyjnych materiałów – kami…
$1,60M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Pefkochori, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Pefkochori, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonały dom jest na sprzedaż w Pefkohori, Halkidiki, idealny dla tych, którzy szukają prze…
$571,214
Dom wolnostojący w Polychrono, Grecja
Dom wolnostojący
Polychrono, Grecja
Liczba kondygnacji 2
Dom wolnostojący o rzut beretem od morza W spokojnej, uprzywilejowanej lokalizacji na wyspi…
$1,14M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Paliouri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paliouri, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Odkryj ten pięknie odnowiony dom o powierzchni 120 m² w malowniczej miejscowości Paliouri. Z…
$320,305
Parametry nieruchomości w Pallini Municipal Unit, Grecja

