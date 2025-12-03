Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Garaż

Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Polychrono, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale — Detached house of 150 sq.m. in Polichrono, Kassandra, Halkidiki. An elegant thre…
$467,167
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pallini Municipal Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się