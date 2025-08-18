Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Taras

Dom wolnostojący z tarasem na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Skioni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowy, kamienny dom, położony tuż przy plaży. Zbudowany z tradycyjnych materiałów – kami…
$1,60M
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Parametry nieruchomości w Pallini Municipal Unit, Grecja

