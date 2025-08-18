Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Pallini Municipal Unit, Grecja

12 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Paliouri, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Paliouri, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Oddzielony dom na sprzedaż w doskonałej lokalizacji w pobliżu najlepszych plaż Kassandra w p…
$436,859
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
ŚWIETNA INWESTYCJA!!  Kompleks apartamentów w Polihorono na 3 piętrach o powierzchni mieszka…
$488,009
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Jest to świetna okazja, aby zainwestować w te 5 domów (240 m powierzchni mieszkalnej lub wyn…
$1,07M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Dwa apartamenty na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Hanioti z widokiem na morze i natural…
$345,058
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Paliouri, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Paliouri, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Szukasz inwestycji? To świetna okazja, aby zainwestować w te 5 luksusowych domów z drewniany…
$2,39M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Nea Skioni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Nieruchomość to oszałamiający budynek w popularnej lokalizacji, który oferuje spokojne i cic…
$1,31M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 440 m² w Pefkochori, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 440 m²
Pefkochori, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Pefkochori, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Pefkochori, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Wykonane na zamówienie apartamenty na sprzedaż w popularnej nadmorskiej miejscowości Pefkoho…
$619,863
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Polychrono, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Polychrono, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Wielka niechęć w kwitnącym mieście POLIHRONO z tymi 6 apartamentami + 2 sklepy na sprzedaż w…
$862,149
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 850 m² w Nea Skioni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne 850 m²
Nea Skioni, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod nieruchomości: 1 -10 - Firma na sprzedaż w Pallini Nea Skioni za 5.900.000 €. To 12000 m…
$6,54M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Chaniotis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Chaniotis, Grecja
Liczba łazienek 1
Sklep na sprzedaż w doskonałej lokalizacji w mieście Hanioti Halkidiki z dużym dochodem z wy…
$237,489
Zostaw prośbę
