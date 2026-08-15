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Wille na sprzedaż w Paiania, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Paiania, Grecja
Willa
Paiania, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Proponujemy na sprzedaż willę z 1965 r., Która została całkowicie odnowiona w 2014 r. Wewnęt…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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