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Mieszkania na sprzedaż w Nea Makri, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nea Makri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na parterze. …
$301,081
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