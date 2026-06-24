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Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Municipality of Zografos, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Zografos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Zografos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 375 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$3,19M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Zografos, Grecja

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