Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Zacharo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Zacharo, Grecja

;
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Zacharo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Zacharo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 60 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni, …
$271,563
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się