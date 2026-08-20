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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 580 m² w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Nieruchomości komercyjne 580 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Dla sale- mieszkalnych propraties- korinthia: korinthia 580 sq.m., 6 Sypialnie, Parter Floor…
$384,571
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