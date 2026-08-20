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Bliźniaki na sprzedaż w Municipality of Thessaloniki, Grecja

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1 obiekt total found
Bliźniak 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Bliźniak 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten jednopokojowy duplex zapewnia 72 m2 przestrzeni wewnętrznej, w pełni umeblowane po kompl…
$291 855
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Agencja
Vista Estate
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Parametry nieruchomości w Municipality of Thessaloniki, Grecja

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