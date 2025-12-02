Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Municipality of Spata Artemida, Grecja

Artemida Municipal Unit
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/4
For sale apartment of 25 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 4th flo…
$83,193
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Municipality of Spata Artemida.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Spata Artemida, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się