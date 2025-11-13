Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Municipality of Rhodes
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Rhodes, Grecja

Municipal Unit of Rhodes
8
Rodos
4
5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Gennadi, Grecja
Willa 5 pokojów
Gennadi, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 274 metrów kwadratowych na wyspie Rhodes. Parter…
$2,11M
Willa 1 pokój w Koskinou, Grecja
Willa 1 pokój
Koskinou, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Prezentujemy na sprzedaż elegancką willę 3 z umeblowanymi czterema luksusowymi pokojami i je…
$2,93M
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Rhodes, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom o powierzchni 160 m kw na wyspie Rhodes. Parter składa się z jed…
$468,176
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Rhodes, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 260 m kw. w Rhodes wyspa. Dom składa się z 4 sypialn…
$819,309
Willa 6 pokojów w Malonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Malonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż - 200 m2 Willa w Malona, Rodos 📍 Lokalizacja: Malona, Rodos 🏠 Powierzchnia do…
$1,29M
