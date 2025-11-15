Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Municipal Unit of Rhodes, Grecja

Rodos
4
8 obiektów total found
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
A villa designed to appreciate the breathtaking blue sea and sky views. The open plan kit…
$593,838
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 137 m²
Wyrafinowana nowoczesna willa z pięknym widokiem na morze. Naturalne światło przenika willę …
$593,838
Zostaw prośbę
Zamek w Municipality of Rhodes, Grecja
Zamek
Municipality of Rhodes, Grecja
Powierzchnia 541 m²
Na sprzedaż na starym mieście Rodos, a zwłaszcza w regionie Colloquium, wyjątkowa i rzadka n…
$842,178
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Exceptional family villa set in a large private and landscaped garden with stunning coastlin…
$1,73M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Rhodes, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 156 metrów kwadratowych na wyspie Rhodes. Parter składa się z 2 …
$678,856
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 156 metrów kwadratowych na wyspie Rodos. Pierwsz…
$680,021
Zostaw prośbę

