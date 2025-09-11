Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Patras
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Municipality of Patras, Grecja

Municipal Unit of Paralia
3
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 352 m kw. Western Peloponese. Parter składa się z jednej sypialn…
$3,75M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Platani, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1piętrowy dom 144 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$760,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 297 m kw. W Western Peloponese. Półpiwnica składa się z 2 magazy…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Patras, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się