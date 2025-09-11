Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Municipality of Patras
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Municipality of Patras, Grecja

Municipal Unit of Paralia
Dom wolnostojący 4 pokoi w Platani, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platani, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1piętrowy dom 144 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$760,786
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
