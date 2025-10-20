Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja

wille
4
3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη κατοικία στο ήσυχο χωριό …
$514,473
Dom 4 pokoi w Vivlos, Grecja
Dom 4 pokoi
Vivlos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Φωλιασμένο στον παραδοσιακό οικισμό της Βίβλου Νάξου, αυτό το κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπ…
$998,523
Willa 4 pokoi w Agkidia, Grecja
Willa 4 pokoi
Agkidia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowa willa 111 m2 w Cyklady. Willa składa się z 3 sypialni, s…
$749,082
