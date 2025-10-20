Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja

wille
4
2 obiekty total found
Willa 1 pokój w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wille położone we wschodniej części Naxos. Nieruchomość składa się z 2 niezależn…
$1,87M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Agkidia, Grecja
Willa 4 pokoi
Agkidia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowa willa 111 m2 w Cyklady. Willa składa się z 3 sypialni, s…
$749,082
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się