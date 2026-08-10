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Hotele na sprzedaż w Municipality of Nafplio, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 1 450 m² w Tolo, Grecja
Hotel 1 450 m²
Tolo, Grecja
Powierzchnia 1 450 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1450 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponese. Hotel ma j…
$4,49M
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