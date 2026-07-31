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Wynajem długoterminowy magazynów w Municipality of Kifisia, Grecja

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1 obiekt total found
Magazyn 220 m² w Municipality of Kifisia, Grecja
Magazyn 220 m²
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 220 m²
Kifisia, Nea Kifisia: Na skrzyżowaniu głównych dróg, pierwszy rzut. Posiada fasadę 9 metrów …
$5,120
za miesiąc
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