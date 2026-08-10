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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Kalavryta, Grecja

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Municipal Unit of Kalavryta
4
Dom wolnostojący Usuwać
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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 222 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$271,563
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drosato, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 148 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 148 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 s…
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 2 pokoi w Kalavryta, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kalavryta, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Ugoda Kalavryta Peloponese Kalyvitis oddzielony dom 150 m kw., na działce 1000 m kw., z nieo…
$291,341
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kalavryta, Grecja

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