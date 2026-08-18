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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Kalamata, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Municipality of Kalamata, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Municipality of Kalamata, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kalamata, Grecja

z garażem
Tanie
Luksusowe
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