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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Galatsi, Grecja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Galatsi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Galatsi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Galatsi Karagianneika. In one of the most up-coming areas of Athens, a few steps from the me…
$337,956
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Galatsi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Galatsi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Galatsi w pobliżu centrum Aten, odkryj ten wspaniały apartament 105m2 na 1 piętrze, jasne i …
$273,861
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Galatsi, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Galatsi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 8
Residence with an underground parking in the green area of Galatsi, Greece We offer apartme…
$505,714
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Galatsi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Galatsi, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Tam, gdzie elegancja wznosi się na nowe wyżyny, czeka niebiańskie królestwo wyrafinowanego ż…
$228,932
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Parametry nieruchomości w Municipality of Galatsi, Grecja

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