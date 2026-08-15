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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of East Mani, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of East Mani, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of East Mani, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 480 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica składa się z 2 maga…
$619,872
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of East Mani, Grecja

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