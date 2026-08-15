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Hotele na sprzedaż w Municipality of East Mani, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 180 m² w Koita, Grecja
Hotel 180 m²
Koita, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Peloponese. Hotel ma 3 poziomy. Pó…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 2 577 m² w Gerolimenas, Grecja
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Grecja
Powierzchnia 2 577 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2577 m2 na Zachodnim Peloponezie. Hotel ma poziom. Widok na …
$4,19M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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