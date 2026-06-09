Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Athens
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Municipality of Athens, Grecja

;
Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Condo 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
🔥 Golden Visa w centrum Aten | 260 000 € | Ostatni dostępny apartament Przedstawiamy wyją…
$299,817
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Athens, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się