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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Ancient Olympia, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ancient Olympia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ancient Olympia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypialn…
$200,720
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Ancient Olympia, Grecja

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