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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Vocha, Grecja

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Vrachati
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3 obiekty total found
Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Vracati wieś w pobliżu Koryntu, mieszkanie 70 m2 2. piętro przestronne i jasne w bardzo dobr…
$139,844
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Mieszkanie 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Vocha, Grecja

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